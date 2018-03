Northern Pass: le comité du New Hampshire suspend sa décision

Le New Hampshire Site Evaluation Committee (SEC) qui avait refusé de donner son accord au projet Northern Pass a suspendu sa décision lundi, ce qui pourrait être une première étape vers un réexamen du projet.

Le promoteur de Northern Pass a demandé officiellement au SEC de reconsidérer sa décision de dire non à la ligne de transport qui permettrait à son partenaire Hydro-Québec de vendre des quantités importantes d'électricité à l'État voisin du Massachusetts pour une période de 20 ans.

La décision rendue lundi par le SEC du New Hampshire est accueillie positivement par Eversource, le promoteur de Northern Pass. «Nous espérons que c'est une indication que la SEC évaluera les critères statutaires requis, et examinera de manière approfondie toutes les conditions qui pourraient servir de base à l'octroi de l'approbation», a réagi Northern Pass par voie de communiqué.

«À un moment où la région a besoin de sources d'énergie propres nouvelles et variées, il est essentiel que des projets comme Northern Pass soient considérés de manière complète et efficace, et ce, sans délai inutile».

Le Massachusetts est prêt à attendre jusqu'au 27 mars pour savoir si la la décision du New Hampshire sera reconsidérée. Si le refus est maintenu, l'État a indiqué qu'il entamerait des discussions avec New England Clean Energy Connect, qui a soumis la deuxième meilleure proposition après celle de Northern Pass.

New England Clean Energy Connect est un projet de ligne de transport piloté par Central Maine Power et auquel Hydro-Québec est également associé.