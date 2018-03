Le pétrole soutenu par la fermeture d'un oléoduc en mer du Nord

Agrandir

« La fermeture de l'oléoduc de Forties et la possibilité qu'il reste fermé pendant plusieurs semaines ont vraiment déclenché une hausse des prix », a indiqué John Kilduff d'Again Capital en soulignant que le baril de Brent avait particulièrement bondi : il a atteint vers 13 h 64,93 dollars, son plus haut niveau depuis deux ans et demi.

PHOTO ANDY BUCHANAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE