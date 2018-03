Cascades investit 49 millions en Ontario

Cascades allonge 49 millions de dollars pour renforcer sa présence dans le secteur de l'emballage carton-caisse, ce qui permettra notamment au spécialiste du papier recyclé d'acquérir quatre usines en Ontario et de bonifier sa participation dans la coentreprise Greenpac.

L'entreprise de Kingsey Falls paye 28 millions - un montant qui tient compte d'une dette de 4 millions - pour les installations de la famille Coyle situées à Etobicoke, Burlington, Scarborough et Peterborough.

Cascades a expliqué lundi que ces quatre sites spécialisés dans la fabrication de boîtes et de produits de spécialités lui permettront d'ajouter environ 500 millions de pieds carrés à sa capacité annuelle de production.

Pour 21 millions, la société acquiert aussi une participation de 33% dans Tencorr, une entreprise spécialisée dans la fabrication de feuilles de carton destinées aux producteurs de boîtes, et une participation additionnelle dans Containerboard Partners, l'un des actionnaires de Greenpac.

Au total, la participation de Cascades dans la coentreprise propriétaire d'une usine de carton-caisse à Niagara Falls, en Ontario, passe de 62,5% à 66,1%.

«Ces transactions s'inscrivent parfaitement dans notre vision et dans notre stratégie pour nos activités de carton-caisse», a déclaré le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, par voie de communiqué.

Inaugurée en 2015, l'usine de Greenpac est le résultat d'un investissement de 470 millions US. Cascades détenait initialement environ 59,7% de la coentreprise, comparativement à 20% pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. D'autres partenaires, comme Jamestown Container et Containerboard Partners, étaient également actionnaires.

«Nous estimons que ces transactions sont positives pour l'entreprise (...) car elles viennent renforcer le secteur le plus performant de Cascades», a estimé l'analyste Leon Aghazarian, de la Financière Banque Nationale.

Au troisième trimestre terminé le 30 septembre, cette division avait généré un bénéfice d'exploitation de 50 millions, en progression de 12% par rapport à la même période en 2016.

Cascades compte quelque 11 000 employés répartis dans près de 90 usines en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe.