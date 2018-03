La Caisse de dépôt et un partenaire mexicain investissent dans les énergies renouvelables

La Caisse de dépôt et placement du Québec et son partenaire mexicain CKD Infraestructura México (CKD IM) effectuent un investissement important dans les énergies renouvelables.

La Caisse a annoncé dans un communiqué lundi qu'elle et CKD IM avaient acquis 80 % d'un portefeuille de huit actifs éoliens et solaires rattaché à l'entreprise italienne Enel Green Power, pour la somme de 1,35 milliard US.

CKD IM est un regroupement de gestionnaires de caisse de retraite mexicaines dont la valeur des actifs est évaluée à 17,3 milliards de pesos mexicains.

Enel demeurera opérateur des actifs et contrôlera toujours 20 % du portefeuille.

La Caisse et CKD IM, qui jugent cette acquisition «importante», ont déjà auparavant investi ensemble dans les infrastructures routières et de communications.