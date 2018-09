Shopify investira 500 millions à Toronto

Shopify a annoncé un investissement qui pourrait atteindre 500 millions au centre-ville de Toronto, ce qui plus que doublera son empreinte dans la ville.

La compagnie de commerce électronique installée à Ottawa louera près de 24 000 mètres carrés de locaux au complexe The Well qui sera érigé au coin des rues Front W et Spadina.

Allied Properties REIT et RioCan REIT sont responsables de ce projet où Shopify s'installera à la mi-2022.

L'entreprise avait précédemment annoncé qu'elle louerait environ 16 000 mètres carrés de locaux de plus dans ses bureaux torontois de la rue King W, et ce, dès le début de 2019.

Shopify avait fait savoir plus tôt cette année qu'elle s'installerait à Los Angeles.