IGA et Sobeys font leur rapport jeudi

Chez Empire, les analystes espèrent de meilleurs résultats du gros projet d'optimisation d'affaires lancé il y a deux ans pour tripler autour de 128 millions de dollars le bénéfice de la période terminée le 3 août, malgré des revenus rehaussés d'à peine 1 %, autour des 6,3 milliards.

Chez Dollarama, les analystes espèrent un regain des ventes de magasins comparables (ouverts depuis plus d'un an) pour soutenir une hausse de 8 % du bénéfice net et des revenus autour de 142 millions et de 885 millions, respectivement.