Roots veut ouvrir deux nouveaux magasins dans la région de Washington

L'entreprise affirme que les nouveaux magasins s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie visant à ouvrir 10 à 14 nouveaux établissements aux États-Unis d'ici la fin de l'année.

Un des deux nouveaux magasins sera situé dans le quartier Georgetown de Washington, tandis que l'autre se trouvera dans un centre commercial d'Arlington, en Virginie.

Roots, qui a fait son entrée à la Bourse de Toronto l'an dernier, procède actuellement à une expansion de ses activités en Amérique du Nord et à l'international.

En plus de ses nouveaux magasins aux États-Unis, Roots cherche à ouvrir jusqu'à 10 nouvelles succursales au Canada d'ici la fin de son exercice financier 2019.

L'entreprise surveille aussi les marchés internationaux, et espère pouvoir inaugurer jusqu'à 25 nouveaux magasins à Taiwan et en Chine, en plus de s'installer à Singapour et en Malaisie dans la même période.