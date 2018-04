Sainsbury's versera 10,1 milliards US pour la filiale britannique de Walmart

Danica Kirka

Associated Press

Londres

Le détaillant britannique Sainsbury's a accepté d'acheter la filiale de Walmart au Royaume-Uni, Asda, pour 7,3 milliards de livres sterling (10,1 milliards de dollars US) en liquide et en actions, ce qui donnerait naissance à la plus grande chaîne de supermarchés du pays et viendrait chambouler le secteur anglais de l'épicerie.