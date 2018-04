Griffintown: BMR ouvre sa première «quincaillerie urbaine»

Après deux ans à préparer le concept, le Groupe BMR ouvrira aujourd'hui sa première quincaillerie urbaine dans le quartier montréalais de Griffintown. Musique jazz, design moderne et produits haut de gamme accueilleront la clientèle de ce commerce nouveau genre, destiné à séduire les milléniaux et les bricoleurs plus traditionnels. Visite guidée.

On retrouve à La Shop beaucoup de produits qu'on qualifie de « modernes et tendance ».

Une ambiance feutrée

« La Shop BMR », c'est un commerce offrant quelque 10 000 produits sur 7000 pi2 de surface, répartis sur deux étages. L'ambiance y est feutrée et le design, digne d'un magazine de décoration intérieure. « À 75 %, c'est ce qu'on retrouve dans une quincaillerie classique : vous avez besoin de refaire un joint ou d'installer une étagère, vous y trouverez ce qu'il vous faut », précise Pascal Houle, chef de la direction de Groupe BMR. La différence, ce sont les 25 % restants et une gamme de services qu'on souhaite adapter à la clientèle de Griffintown.

Des produits « modernes et tendances »

Dès l'entrée, on note les premiers produits distinctifs : des barbecues plus petits, beaucoup d'articles de rangement, de la nourriture First Choice pour chiens et chats. Pas de panneaux de gypse ou des 2x4 ici, mais beaucoup de produits qu'on qualifie de « modernes et tendance », des marques comme BAM Wood, Weber, toute la gamme de Philips Hue. « On s'adresse vraiment aux résidants de condos, dit M. Houle. L'accent est aussi mis sur la domotique, des modules de lumières contrôlables, des thermostats connectés, tout ce qui est nouvelle technologie. »

Une réponse au commerce électronique

Le concept de La Shop - une marque de commerce qu'on assure avoir validée auprès de l'Office québécois de la langue française et qui réfère au passé industriel de Griffintown - se veut une réponse au commerce électronique qui malmène les magasins traditionnels. La cueillette en magasin dans les 24 heures sera offerte pour les quelque 20 000 produits BMR qui ne sont pas affichés à La Shop, mais qui pourront être commandés en ligne. « 95 % des articles proviennent de fournisseurs canadiens, 75 % sont du Québec », dit Stéphanie Couturier, directrice des communications chez BMR.

Do It Yourself

Pour séduire les consommateurs locaux, dont la plupart habitent en condo, on offre les services d'homme à tout faire à domicile, au tarif horaire d'environ 55 $. Pour tout achat d'au moins 75 $, on peut emprunter gratuitement pendant quatre heures un large éventail d'outils, de la perceuse haut de gamme DeWalt à l'escabeau en passant par la scie à onglets. « On sait que 50 % des résidants du quartier font du Do It Yourself, et les autres vont plutôt appeler leur père pour rénover parce qu'ils n'ont pas le temps, ou la volonté, ou le talent », explique en riant le chef de la direction.

Pour tous, même les milléniaux

Le Groupe BMR, une filiale de la Coop fédérée qui compte quelque 300 établissements, a une présence encore discrète à Montréal. « Notre souhait était de nous implanter avec un nouveau concept, arriver avec quelque chose de nouveau pour les gens de Montréal, qui allait répondre au consommateur conventionnel, mais aussi aux milléniaux », explique le chef de la direction. La Shop est présentée comme un projet-pilote qui pourrait faire des petits. « On va voir la réaction des consommateurs », dit M. Houle.