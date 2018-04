HBC choisit un nouveau chef du marketing

Mme Harlam a occupé des postes de haute direction au sein d'entreprises américaines comme BJ's Wholesale Club, Swipely et CVS Health, où elle a mis en place et lancé le programme de fidélisation de la chaîne de pharmacies.

HBC a indiqué que Mme Harlam aiderait le détaillant avec son expérience dans les données sur les consommateurs, le marketing numérique, les réseaux sociaux et le commerce électronique.

Sa nomination est en vigueur immédiatement.

HBC a ajouté que Milton Pappas, qui occupait précédemment le poste de chef du marketing, avait quitté l'entreprise.

M. Pappas occupait ce poste depuis le mois de novembre.