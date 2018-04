Les ventes au détail ont bondi de 0,6 % en mars aux États-Unis

Associated Press Washington

Les consommateurs ont notamment acheté davantage de voitures, de meubles et d'appareils électroménagers.

Le département du Commerce a indiqué qu'il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis novembre. Les ventes d'automobiles se sont accélérées de 2%, soit l'amélioration la plus importante en six mois.

Les ventes au détail avaient glissé pendant les deux premiers mois de l'année, quand les consommateurs avaient freiné leurs dépenses après la frénésie des Fêtes.

Les ventes se sont améliorées dans les épiceries, les restaurants, les bars et les pharmacies. Elles ont reculé dans les magasins de rénovations, les boutiques de vêtements et les magasins d'articles de sport.

Les ventes en ligne ont progressé de 0,8% en mars et sont en hausse de près de 10% depuis un an. En comparaison, les ventes au détail se sont améliorées de 4,5% au cours de la dernière année.

Les dépenses des consommateurs américains représentent 70% de l'activité économique des États-Unis.