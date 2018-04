Le patron du géant des jouets MGA Entertainment affirme s'être associé à d'autres investisseurs pour allonger un total de 1,1 milliard afin de racheter des magasins Toys R Us au Canada et aux États-Unis.

Isaac Larian, le milliardaire dont la société détient notamment les marques L.O.L. Surprise!, Little Tikes et Num Noms, estime que l'industrie du jouet souffrirait grandement de la disparition de Toys "R" Us.

L'offre d'achat, appuyée par M. Larien, des investisseurs et un financement bancaire, comprend 271 millions pour racheter les magasins canadiens de Toys "R" Us, ainsi que 851 millions pour environ 274 magasins aux États-Unis.

M. Larian a aussi mobilisé environ 252 millions jusqu'à maintenant par l'entremise d'une campagne de financement participatif visant à obtenir 1,3 milliard pour sauver les magasins. Cette campagne ne vise cependant pas les magasins canadiens.

Toys "R" Us a indiqué en mars qu'elle fermerait ses 740 magasins aux États-Unis et mettrait fin à certaines de ses activités à l'étranger, en raison de difficultés liées à sa lourde dette et d'autres problèmes. Le détaillant avait cependant indiqué vouloir continuer à exploiter ses magasins canadiens.

Les magasins canadiens sont exploités indépendamment de ses activités américaines, mais le chef de la direction de Toys "R" Us, David Brandon, avait indiqué que l'entreprise tenterait de les regrouper avec 200 autres magasins américains et de trouver un acheteur pour cet ensemble de propriétés.