Walmart prêt à rembaucher les employés handicapés remerciés

Ils seront rembauchés «sous les mêmes conditions qui étaient offertes auparavant», précise la multinationale dans un courriel transmis aux médias.

Depuis une vingtaine d'années, Walmart employait des personnes souffrant d'un handicap intellectuel ou d'un trouble du spectre de l'autisme sur des plateaux de travail. La nouvelle selon laquelle la chaîne se dissociait de ce programme d'emploi a causé un tollé dans toute la province au cours du week-end pascal.

Alors que les personnes embauchées dans le cadre de ce programme ne gagnaient que quelques dollars par jour, l'entreprise laisse entrevoir qu'elles pourraient devenir des employés à part entière.

«Nous travaillerons avec toutes ces personnes, leurs familles et les organismes de services sociaux locaux pour trouver de nouveaux arrangements qui offriront du soutien aux participants, et cela inclut la possibilité d'embaucher directement ces personnes», écrit le département des Affaires corporatives de Walmart.

Le retour au travail pourrait toutefois être difficile pour ces travailleurs, a expliqué Geneviève Jauron, porte-parole du CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec dans une entrevue au quotidien Le Nouvelliste.

«Les gens qui ont perdu leur emploi ont vécu un choc, un deuil si on peut dire. Pour la plupart, leur intégration à l'emploi représente un grand investissement. Nous sommes en processus d'accompagnement avec ces personnes dans le but de les replacer sur d'autres plateaux de travail ou d'autres stages, et on ne peut pas non plus revenir en arrière dans le processus en cours», a-t-dit Mme Jauron au Nouvelliste.

«D'ici un mois, on estime que chaque personne aura pu retrouver un emploi, en fonction de ses intérêts et de son potentiel.»