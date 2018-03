Malgré une liquidation aux États-Unis, Toys R Us Canada continue

Les activités du détaillant Toys R Us se poursuivent au Canada, malgré la publication d'articles indiquant que la chaîne se prépare à liquider ses magasins aux États-Unis.

La division canadienne du détaillant dit n'avoir ni information ni commentaire au sujet des articles de divers médias, selon lesquels Toys R Us se préparerait à fermer tous ses magasins américains.

Les divisions américaines et canadiennes de Toys R Us ont obtenu en septembre la protection de la cour contre leurs créanciers.

Selon certains médias, Toys R Us pourrait être forcée de fermer ses 880 magasins américains puisqu'elle n'a pas trouvé d'acheteur ou conclu d'entente avec ses créanciers.

Toys R Us Canada compte environ 82 magasins ainsi qu'un site internet de commerce électronique. Sa taille est d'environ le dixième de sa version américaine.

Le vice-président du marketing de Toys R Us Canada, Clint Gaudry, a indiqué tard jeudi, dans une déclaration transmise par courriel, que l'entreprise continuait d'honorer toutes ses politiques de consommateurs et ses programmes comme son registre de cadeaux pour bébés, ses cartes-cadeaux et ses programmes de fidélisation.

«Nos activités au Canada fonctionnent normalement», a précisé M. Gaudry.