Target améliore bénéfice et revenus au quatrième trimestre

Associated Press New York

La compagnie a affiché mardi un bénéfice net de 1,1 milliard $ US ou 2,02 $ US par action, comparativement à 817 millions $ US ou 1,45 $ US par action l'an dernier.

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 1,37 $ US par action, soit 2 cents US de moins que les prédictions des analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research.

Ses revenus trimestriels se sont améliorés de 10 pour cent à 22,77 milliards $ US, surpassant les recettes de 22,46 milliards $ US prédites par les économistes.

Les revenus des magasins comparables se sont appréciés de 3,6%, tandis que FactSet anticipait une hausse de 3,1%.

L'achalandage des magasins a grimpé de 3,2% et les ventes en ligne ont bondi de 29%.