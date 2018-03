Projet d'achat d'Imvescor: l'offre de MTY passe mal

Le colosse québécois de la restauration rapide MTY veut grandir dans les restaurants avec service en mettant la main, pour 248 millions de dollars, sur la société montréalaise Imvescor, qui gère cinq enseignes, dont Mikes, Bâton Rouge et Scores.

Ce projet d'acquisition annoncé hier - qui ferait de MTY un groupe de 2,9 milliards en chiffre d'affaires total parmi 5793 établissements dans 75 enseignes - a toutefois été accueilli froidement par les investisseurs.

L'action de MTY a reculé de 5 %, à 51,97 $. Celle d'Imvescor, pourtant la cible de l'offre, a reculé de 3 %, à 4,07 $, son prix le plus bas depuis novembre.

« Telle qu'annoncée, l'offre d'acquisition par MTY sous-évalue Imvescor. L'entreprise vaut plus que 4,10 $ par action, peut-être jusqu'à 4,65 $ par action. » - L'analyste Elizabeth Johnson, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne

L'insatisfaction manifestée par les actionnaires d'Imvescor a aussi ravivé les rumeurs de discussions avec d'autres prétendants potentiels, qui avaient été ébruitées au début de l'automne. Des prétendants pourraient se manifester à nouveau avec une offre concurrente.

Interpellé à ce sujet lors d'une téléconférence d'analystes, hier, le président du conseil d'administration d'Imvescor, François-Xavier Seigneur, a indiqué que l'entreprise avait eu des discussions avec « quelques autres intéressés » en octobre, en refusant de les identifier.

Or, La Presse Affaires a pu confirmer auprès d'une source proche du dossier que la société torontoise Cara, la même qui a acheté les restaurants St-Hubert l'an passé, est l'entreprise à laquelle la direction d'Imvescor faisait référence dans son communiqué de la fin du mois d'octobre où il était question de l'intérêt démontré par une tierce partie. Selon notre source, il est possible, mais peu probable, que Cara revienne à la charge.

ACTIONNAIRES HÉSITANTS

Entre-temps, qu'une offre concurrente se manifeste ou non, MTY et la haute direction d'Imvescor doivent encore convaincre une majorité d'actionnaires - représentant les deux tiers des actions - à accepter les termes de leur projet d'acquisition.

Pour l'essentiel, MTY a convenu avec le conseil d'Imvescor d'une offre d'achat à 4,10 $ par action. Le paiement de cette acquisition est prévu à 80 % en échange d'actions de MTY nouvellement émises et à 20 % au comptant, pour une somme d'environ 50 millions.

Pour le moment, les détenteurs de seulement 18 % des actions d'Imvescor ont convenu de soutenir la transaction avec MTY, selon les informations fournies par les deux entreprises hier. Parmi ces appuyeurs, on fait état de la firme d'investissement Camac Partners, de New York, troisième actionnaire en importance d'Imvescor, à hauteur de 8,7 %.

En contrepartie, les deux plus importants actionnaires d'Imvescor, soit la société new-yorkaise ADW Capital et la firme Mawer Investment, de Calgary, demeurent absents du contingent d'appuyeurs déclarés de la transaction avec MTY.

La Presse Affaires a tenté en vain d'obtenir leurs commentaires. Les messages auprès de la haute direction de Cara à Toronto sont aussi demeurés sans réponse.

En fin de soirée, cependant, dans un geste qui démontre clairement un mécontentement devant la transaction proposée, ADW Capital a fait savoir qu'elle venait d'acheter un bloc d'actions additionnel durant la journée pour ainsi augmenter sa participation de 12 à 14 %. En entrevue avec La Presse plus tôt cet automne, le patron d'ADW, Adam Wyden, avait dit que l'action d'Imvescor « valait certainement 6,60 $ » et que l'acquéreur le plus logique, selon lui, était Cara. Le gestionnaire de portefeuille Marc L'Écuyer, de la firme Cote 100 - qui détient des actions de MTY -, est loin d'être certain que l'offre sur la table pour Imvescor sera finale.

« Il y a un risque que les actionnaires d'Imvescor la rejettent. Mais à voir la réaction en Bourse, je ne vois pas d'autres offres potentielles. Et si Cara n'est pas intéressée, il reste moins d'acheteurs. » - Marc L'Écuyer

« Quant au repli de l'action de MTY, le marché anticipe peut-être que des actionnaires d'Imvescor vendront leurs actions de MTY dès que la transaction serait complétée. »

De son côté, l'analyste Derek Lesssard, de la TD, voit la transaction d'un bon oeil pour MTY parce qu'elle diminuerait l'exposition générale aux centres commerciaux qui observent une diminution de leur achalandage en raison de la popularité grandissante du commerce électronique.

À la haute direction de MTY, on faisait valoir hier que « tous les actionnaires [de MTY et d'Imvescor] deviendront propriétaires d'une entreprise plus diversifiée et qui sera présente dans davantage de marchés », selon le chef de la direction financière, Eric Lefebvre.

La direction de MTY croit pouvoir profiter de l'expertise d'Imvescor dans la gestion des restaurants à service complet - comme Bâton Rouge, Scores et Mikes - ainsi que de son réseau dans les provinces atlantiques.

« MTY a déjà effectué quelques pas en ce sens et je crois que l'entreprise peut apprendre énormément d'Imvescor dans ce secteur », a précisé son PDG Stanley Ma.