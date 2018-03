C'est vendredi et c'est fou!

JOURNÉES DE MAGASINAGE LES PLUS POPULAIRES*

Soldes de l'Après-Noël (Boxing Day) : 50 %

Vendredi fou : 47 %

Cyberlundi : 42 %

* Pourcentage des consommateurs canadiens qui font des achats lors de chacune de ces trois journées.

Source : sondage d'Ebates Canada

JEUDI ROUGE

Les soldes du Vendredi fou commencent de plus en plus tôt. Canadian Tire a même créé le Jeudi rouge, une autre journée de grands soldes. S'ensuit évidemment le Vendredi fou, et viennent ensuite le Week-end rouge puis la Cybersemaine (de lundi à jeudi). Bref, les rabais durent une semaine. Et la marchandise soldée est parfois surprenante : entre les pneus, les petits électroménagers et la peinture, Canadian Tire vend au rabais des cartes-cadeaux des détaillants de vêtements Gap et Old Navy !

« C'est un événement organisé, planifié depuis six mois, qui fait partie de notre plan marketing. Et ce sont de vrais rabais qu'on offre. On achète des produits de qualité pour cet événement. Ce n'est pas une vente de feu, ce ne sont pas des restants ! », explique Norman Décarie, président des magasins d'articles de sport SAIL et Sportium.

LA MOITIÉ

Près d'un Canadien sur deux (49 %) croit que les soldes du Vendredi fou et du Cyberlundi sont plus avantageux que les rabais habituellement offerts pendant le temps des Fêtes (sondage d'Ebates Canada).

1 million

Purolator prévoit transporter près de 20 millions de colis au Canada durant la période des Fêtes, un volume si élevé que l'embauche de 900 travailleurs saisonniers a été nécessaire. La journée la plus chargée ? Hé non, ce n'est pas le Vendredi fou, mais plutôt le Cyberlundi (lundi prochain). Durant cette seule journée, Purolator prévoit livrer un million de colis.

RIRES ET CRIS... AU RABAIS

Le Vendredi fou est l'occasion de se procurer un paquet de biens en solde... et même du rire. Cette année, Spectacles Juste pour rire propose des billets de spectacles à 25 $ pour Laurent Paquin ou Virginie Fortin, entre autres. La Ronde a aussi embarqué dans l'événement marketing et propose 65 % de rabais sur ses passeports saisonniers.

Le CAA en Ontario a publié une liste de conseils pour ceux qui voudront aller profiter du Black Friday aux États-Unis. Parmi ceux-ci :

• Contracter une assurance médicale avant de partir.

• S'assurer que son véhicule est en bon état.

• Être au fait du montant maximal de marchandises pouvant être rapportées au Canada sans avoir à payer les droits et taxes.