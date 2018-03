Loblaw précommande 25 camions électriques de Tesla

Loblaw, la plus grande chaîne de supermarchés du Canada, est parmi les premiers acheteurs du nouveau semi-remorque électrique de Tesla.

Une porte-parole du détaillant ontarien a indiqué vendredi que l'entreprise avait précommandé 25 exemplaires du nouveau véhicule, le Semi.

«Cela s'inscrit dans le cadre de notre engagement pour l'électrification de notre parc automobile», a expliqué Catherine Thomas.

Plus tôt en novembre, Loblaw avait indiqué avoir l'intention de procéder à l'électrification complète de son parc d'ici 2030. Cela signifie qu'elle devrait y ajouter 350 véhicules sans émissions et plus de 2500 remorques.

Selon l'épicier ontarien, le retrait de ses véhicules au diesel et de ses remorques réfrigérées pourrait éliminer plus de 94 000 tonnes d'émissions de gaz carbonique par année, soit l'équivalent du retrait de plus de 20 000 automobiles des routes.

D'ici 2030, Loblaw s'attend à avoir réduit les émissions issues de l'utilisation d'électricité de 35 %, celles issues du transport de 25 % et celles attribuables à la réfrigération de 50 %.

Les premières livraisons des camions Tesla sont attendues pour 2019.

Le prix des camions n'a pas été dévoilé, mais la réservation d'un Tesla Semi coûte 5000 $ US par camion.

Walmart a aussi indiqué avoir précommandé 15 camions Tesla, dont 10 pour ses déplacements au Canada.

«Nous avons une longue tradition en ce qui a trait à l'essai de nouvelles technologies - incluant les camions à carburant alternatif - et nous sommes excités d'être parmi les premiers à conduire ce nouveau véhicule électrique», a indiqué un porte-parole de Walmart, Ryan Curell, dans un courriel.

Tesla n'a pas voulu identifier les autres acheteurs canadiens de Semi, qui peut atteindre une vitesse de 100 kilomètres à l'heure en cinq secondes sans remorque, ce qu'un véhicule au diesel comparable ne peut faire qu'en 15 secondes.