Couche-Tard accusée de profiter des avantages de paradis fiscaux

Selon Radio-Canada, l'entreprise québécoise a ouvert sa première société dans un paradis fiscal en 2010, au Luxembourg. Toutefois, compte tenu des resserrements des règles fiscales survenus dans le duché quelque temps plus tard à la suite des Lux Leaks, Couche-Tard a voulu mettre fin aux activités de cette société.

En 2015, une gestionnaire de Couche-Tard a demandé les services d'Appleby, cabinet d'avocats spécialisé dans les paradis fiscaux, pour l'ouverture d'un compte sur l'île de Man, où le taux d'imposition des entreprises qui n'y ont pas d'activités est de 0 %.

C'est une autre firme qui a finalement ouvert la filiale de Couche-Tard sur l'île de Man moins de deux semaines après le début des démarches de la gestionnaire. Cette filiale sera nommée Circle K IOM.

Couche-Tard a indiqué que l'ouverture de la filiale sur l'île de Man s'était avérée nécessaire lors de l'acquisition du réseau de dépanneurs irlandais Topaz.

« On a acheté [Topaz] en Irlande en 2015, [qui] avait une société basée à l'île de Man. On a dû en ouvrir une pour le transfert des actions. Couche-Tard a ensuite utilisé cette société pour faire circuler les revenus », a affirmé le fondateur et président de Couche-Tard, Alain Bouchard, à Radio-Canada.

Si M. Bouchard a reconnu que les filiales de son entreprise au Luxembourg avaient permis de payer moins d'impôt en Europe, il a cependant indiqué que le stratagème n'avait pas permis à Couche-Tard de diminuer sa charge fiscale au Canada.

« Il y avait un avantage fiscal à le faire là. Alors, on l'a fait et on a créé quelques sociétés parentes », a indiqué Alain Bouchard à Radio-Canada.

M. Bouchard a également estimé que l'ouverture de filiales au Luxembourg était justifiée par l'expansion du groupe en Europe.

Couche-Tard exploite plus de 15 000 magasins dans 24 pays. La multinationale québécoise emploie plus de 120 000 personnes dans le monde.