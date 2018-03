Structube se fait construire le plus vaste entrepôt de Laval

Le détaillant de meubles Structube a acheté un terrain de 1 million de pieds carrés en bordure de l'autoroute 13 pour y faire construire le plus vaste entrepôt de toute la ville de Laval. L'immeuble de 650 000 pieds carrés abritera aussi un magasin et le siège social de l'entreprise montréalaise. Le projet coûtera 80 millions au total.

« On commence la construction dans une semaine ou deux », a précisé à La Presse le propriétaire et président de Structube, Marcel Knafo, au cours d'un entretien. Visiblement fier de dire que ce sera « le plus grand entrepôt de Laval », il a indiqué que l'immeuble serait situé « près du boulevard Saint-Martin ». Il sera prêt en août prochain.

Vaste comme environ cinq Costco, l'édifice regroupera un centre de distribution (45 pieds de haut), un magasin de 40 000 pieds carrés ainsi que des bureaux pour les employés administratifs. Le siège social du détaillant se trouve actuellement à Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Structube, qui s'est installé au 6000, route Transcanadienne en 2006, manque cruellement d'espace en raison de sa forte croissance. « On a acheté tous les terrains autour [du 6000, route Transcanadienne] et on a fait deux agrandissements, en 2010 et 2014 », a dit le directeur du marketing Tony Trew.

Le détaillant a ensuite été forcé de louer deux entrepôts à Pointe-Claire (en 2016 et en 2017) parce qu'il ne lui restait plus de place où construire.

On ne sait pas encore si le 6000, route Transcanadienne sera vendu ou pas. Mais l'idée est de rapatrier tout l'entreposage à Laval. Structube dit s'inspirer d'Aldo, dont les bureaux administratifs et le centre de distribution se trouvent sous le même toit.

À la Ville de Laval, le département du développement économique n'a pas répondu à nos questions au sujet du projet de Structube. Mais on nous a fourni la liste des trois plus vastes entrepôts sur son territoire (selon le rôle foncier).

Il n'a pas été possible hier de confirmer l'identité de celui qui a vendu le terrain à Marcel Knafo.

ÉDIFICE SIGNÉ MONTONI ?

Selon les dessins fournis par Structube, l'édifice lavallois sera construit par Montoni, qui a réalisé le nouveau siège social de Lumenpulse à Longueuil et le centre de distribution de Jean Coutu à Varennes, notamment. Or, curieusement, la firme de relations publiques National nous a affirmé en fin de journée que le projet était encore au stade des « discussions ». Montoni n'a pas rappelé La Presse pour mettre les choses au clair.

Ce ne serait pas la première fois que Structube embaucherait Montoni ; l'entreprise a érigé son actuel siège social et est en train de bâtir un magasin de 50 000 pieds carrés sur le boulevard Métropolitain, à Saint-Léonard. Ce projet fait partie d'une liste qui en comprend une douzaine - éparpillés d'un bout à l'autre du pays - qui devraient tous être terminés d'ici avril. Il s'agit principalement d'ouvertures, mais aussi de quelques agrandissements.

Parallèlement à ces projets, Structube prépare son entrée physique aux États-Unis avec l'ouverture prévue d'un premier magasin en 2018. Son site web transactionnel, qui permet aux Américains d'acheter depuis 2016, reçoit un accueil particulièrement chaleureux dans la région de New York et en Californie, précise Marcel Knafo, laissant ainsi deviner les régions qui l'intéressent le plus.

L'homme d'affaires de 67 ans, qui a fondé son entreprise en 1974, travaille aujourd'hui avec son fils, son neveu et deux nièces.

AUTRES ENTREPÔTS À LAVAL

PROVIGO : 611 487 PI2 (56 809 M2)

LUMEN : 327 858 PI2 (30 459 M2)

METRO : 241 596 PI2 (22 445 M2)