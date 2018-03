Walmart se renforce dans la livraison à domicile

Le numéro un mondial de la distribution va acquérir Parcel, une entreprise disposant d'un entrepôt à Brooklyn et ayant développé un savoir-faire dans la livraison à domicile de produits et articles dans des zones urbaines denses. Parcel se targue de livrer les colis et marchandises 24h/24, de jour comme de nuit, dans un créneau de deux heures.

«Nous prévoyons d'utiliser Parcel pour des livraisons aux clients à New York», explique Walmart dans un blogue.

Le montant de l'acquisition n'est pas connu mais la transaction intervient quelques jours seulement après que Walmart a dévoilé des rayons sur internet de denrées alimentaires destinées aux jeunes urbains au fort pouvoir d'achat.

Parcel va essentiellement livrer à domicile des produits frais et congelés achetés sur Walmart.com et Jet.com, filiale de Walmart.

La bataille entre Walmart et Amazon dans le commerce en ligne se joue de plus en plus sur la capacité de l'un et l'autre à livrer directement les produits au consommateur dans un délai le plus court possible.

Walmart teste ainsi depuis quelques jours en Californie une livraison des produits achetés sur ses sites internet directement dans le réfrigérateur du consommateur.