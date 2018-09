Le PIB a augmenté de 0,2% en juillet

Cette hausse a été concentrée, 12 des 20 secteurs ayant enregistré une progression, la fabrication, le commerce de gros, les services publics ainsi que le transport et l'entreposage venant en tête, a précisé l'agence fédérale.

La production des industries productrices de biens s'est accrue de 0,3 % après avoir légèrement diminué en juin, tandis que celle des industries productrices de services a augmenté de 0,2 %.

Après quatre mois de croissance au premier semestre de 2018, le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz s'est contracté pour un deuxième mois consécutif, affichant une diminution de 0,3 % en juillet.

Le commerce de détail a légèrement fléchi de 0,1 % en juillet, la baisse affichée dans trois sous-secteurs ayant plus que neutralisé la croissance enregistrée dans les neuf autres. L'activité chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles a diminué de 1,9 %, ce qui constitue le troisième repli en quatre mois. Les magasins de marchandises diverses ont enregistré une baisse de 1,1 %, tandis que les magasins d'alimentation (+0,9 %) et les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (+1 %) ont vu leur activité croître le plus.