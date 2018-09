Les ventes en gros ont augmenté de 1,5% en juillet au Canada

Les ventes ont crû dans quatre des sept sous-secteurs, lesquels représentent environ 66% du total des ventes en gros, selon l'agence fédérale.

La hausse en juillet s'est principalement concentrée dans les sous-secteurs des articles personnels et ménagers; des produits alimentaires, des boissons et du tabac; et des véhicules automobiles et de leurs pièces, tandis que le sous-secteur des produits divers a affiché la baisse la plus prononcée.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont progressé de 1,2%.

Les ventes ont augmenté dans six provinces en juillet, lesquelles représentent 97% du total des ventes en gros au Canada. Les provinces qui ont contribué le plus à la hausse sont le Québec et l'Ontario.

Les ventes au Québec ont augmenté pour la troisième fois en quatre mois, en hausse de 3,2% pour atteindre 11,9 milliards de dollars en juillet. Des sept sous-secteurs, six ont affiché des hausses, le sous-secteur des articles personnels et ménagers (+5,8%) et celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+5%) venant en tête. Les ventes du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont augmenté après deux baisses consécutives pour atteindre un sommet sans précédent, tandis que les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont augmenté pour un deuxième mois consécutif.