Le taux de chômage grimpe à 6%

L'emploi a diminué de 52 000 en août, a ajouté l'agence fédérale. L'emploi à temps partiel a connu une baisse de 92 000, tandis que l'emploi à temps plein a progressé légèrement.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a connu une hausse de 172 000 ou de 0,9 %.

Au Québec, l'emploi a été pratiquement inchangé et le taux de chômage s'est maintenu à 5,6 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a peu varié, les baisses dans le travail à temps partiel ayant contrebalancé les hausses dans le travail à temps plein.

L'emploi a diminué en Ontario et il a augmenté en Alberta et au Manitoba. Dans les autres provinces, il a peu varié.

En août, l'emploi a diminué dans les services professionnels, scientifiques et techniques, dans le commerce de gros et de détail, ainsi que dans la construction. Parallèlement, l'emploi a augmenté dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien.