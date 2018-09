ALENA: les négociations ont repris à Washington

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait encore rencontré jeudi soir le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, pendant une vingtaine de minutes, après s'être entretenue avec lui pendant deux heures plus tôt dans la journée dans ses bureaux situés à deux pas de la Maison-Blanche.

Mme Freeland a qualifié ces échanges de constructifs. Elle se fait toutefois avare de détails - M. Lighthizer et elle ont convenu de ne pas négocier en public. «Il était important de discuter de quelques problèmes en tête-à-tête», a déclaré Mme Freeland jeudi soir, sans donner plus de détails.

Mais il est clair que des désaccords subsistent sur les enjeux clés des produits laitiers, de l'exception culturelle et du mécanisme de règlement des différends - le chapitre 19 de l'actuel ALENA.

Le Canada et les États-Unis doivent s'entendre pour que la Maison-Blanche puisse présenter un texte au Congrès américain avant le 1er octobre. Le pouvoir législatif disposerait alors de la période réglementaire de 60 jours pour tenir des consultations et se prononcer sur l'entente commerciale internationale d'ici le 1er décembre - date de l'entrée en fonction du nouveau président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, élu en juillet.

L'exécutif américain a déjà conclu une entente avec le Mexique, et le président Donald Trump menace d'aller de l'avant avec cet accord qui exclurait le Canada. Mais il a également besoin d'une victoire sur le terrain du commerce avant les élections de mi-mandat, en novembre, qui sera cruciale s'il veut conserver le contrôle du Congrès.

«Nous aimons le Canada, a lancé M. Trump à ses partisans lors d'un rassemblement à Billings, dans le Montana, jeudi soir. Ils nous ont mal traités en matière de commerce depuis 40 ans, mais ce n'est pas de ma faute. Nous allons conclure un accord équitable avec le Canada, comme nous l'avons fait avec le Mexique.»

Le président Trump a réitéré son désir de renommer l'accord commercial continental de 24 ans après son «annonce historique» avec le Mexique. «Nous remplaçons l'ALENA par une nouvelle étiquette, magnifique, car c'est un accord très différent: on l'appellera l'"accord commercial États-Unis-Mexique"», a-t-il déclaré sous les applaudissements de ses partisans.

M. Trump a tout de même admis qu'il croyait que le Canada se joindrait à l'accord. Mais si ce n'est pas le cas, les États-Unis pourront composer avec cette absence, a-t-il dit.