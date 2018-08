Le PIB du Canada en hausse de 0,7%

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 2,9% au deuxième trimestre, selon l'agence fédérale.

La croissance a été principalement attribuable à l'augmentation de 2,9% des volumes d'exportation, ce qui représente la hausse la plus prononcée depuis le deuxième trimestre de 2014. Les exportations de biens ont augmenté de 3,6%, les produits énergétiques venant en tête, après avoir progressé de 0,3% au premier trimestre. Les exportations de services ont enregistré une légère baisse de 0,2%, la première baisse depuis le quatrième trimestre de 2015.

Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,6% après s'être accrues de 0,3% au premier trimestre. Les dépenses en services (+0,8%) ont été le principal facteur à l'origine de la hausse, suivies des dépenses en biens semi-durables (+1,2%) et non durables (+0,2%), qui ont repris, et de la croissance continue des dépenses en biens durables (+0,5%).

Les entreprises ont continué d'accumuler des stocks, ayant ajouté 13,4 milliards de dollars à leurs stocks, après les avoir accrus de 16 milliards au trimestre précédent. Les stocks non agricoles et agricoles ont augmenté au deuxième trimestre.

L'investissement des entreprises dans les ouvrages non résidentiels (+0,5%), les machines et le matériel (+0,3%) et les produits de propriété intellectuelle (+0,2%) a ralenti au deuxième trimestre. L'investissement dans le logement a inscrit une hausse de 0,3%, après avoir connu une baisse de 2,7% au trimestre précédent.