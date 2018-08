ALENA: Justin Trudeau ne se laissera pas bousculer

Le premier ministre reconnaît qu'il est possible d'arriver à un accord avant vendredi, mais il faudra d'abord que ce soit «une bonne affaire pour le Canada, pour les Canadiens».

De passage en Ontario mercredi, M. Trudeau a répété qu'il valait mieux se priver d'ALENA plutôt que de signer un mauvais accord. Il a promis de demeurer ferme sur ce principe, parce que les Canadiens, a-t-il dit, s'attendent à ce que leur gouvernement les défende.

Le président américain a annoncé lundi la conclusion d'un accord bilatéral avec le Mexique, et il a aussitôt exercé des pressions sur Ottawa pour qu'il se joigne à ce nouvel accord d'ici à vendredi - sans quoi il imposera des tarifs douaniers dévastateurs dans le secteur automobile canadien.

La réponse de M. Trudeau, mercredi, intervient peu de temps après que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a exprimé son optimisme quant aux «intenses» discussions en cours à la table de l'ALENA, à Washington.

La ministre a également prévenu que des pourparlers plus ardus sont à prévoir.

«En ce qui concerne des questions spécifiques, nous avons beaucoup de travail à faire cette semaine à l'échelle ministérielle, et les responsables sont en train de franchir une étape extrêmement intense», a déclaré la ministre à l'issue d'une rencontre à Washington avec son homologue américain, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

Compromis des Mexicains

Mme Freeland a salué les Mexicains pour leurs difficiles compromis sur le travail et les salaires, dans le cadre de leurs négociations avec les États-Unis sur les règles d'origine des véhicules automobiles. «Le travail que le Mexique et les États-Unis ont fait pendant l'été et les compromis très sérieux que le Mexique a faits sont bons pour les travailleurs canadiens, et ça nous donne une fondation pour être optimistes sur le travail que nous faisons ici cette semaine.»

Mme Freeland a annulé son voyage officiel en Europe cette semaine pour revenir à la table de négociation de l'ALENA, après que les États-Unis et le Mexique ont réglé de nombreux points tout au long de leurs pourparlers bilatéraux cet été.

Absents de ce mois de discussions américano-mexicaines, les négociateurs du Canada sont de retour à Washington pour la première fois depuis le printemps. Mme Freeland affirme que les négociateurs tentent de trouver de nouveaux espaces de compromis - surtout de façon bilatérale avec les Américains. Elle rencontrera à nouveau M. Lighthizer plus tard mercredi, alors que leurs représentants continuent à négocier.

Au Canada, plusieurs se demandent si Ottawa est disposé à ouvrir l'accès à son marché laitier, protégé par la gestion de l'offre, ou s'il jettera plutôt du lest sur le système de règlement des différends. Les États-Unis ont exigé que le Canada assouplisse sa position sur ces deux questions - et sur quelques autres.

Pressée par les journalistes, mercredi matin, Mme Freeland a refusé de préciser ce qui est sur la table - M. Lighthizer et elle ont convenu de ne pas négocier en public. M. Trudeau a aussi refusé d'entrer dans les détails.