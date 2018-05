Déficit commercial canadien de 4,1 milliards en mars, un record

Cependant, malgré ce manque à gagner, des économistes ont noté que les exportations avaient grimpé elles aussi - mais pas aussi rapidement.

«Le rapport d'aujourd'hui sur le commerce devait être ennuyeux, mais un bond du commerce, dans les deux sens, a complètement changé la situation», a observé l'économiste Royce Mendes, de la Banque CIBC, dans un rapport.

«Le déficit du Canada se trouve maintenant à un niveau record, avec ce qui semble être un raffermissement de la demande intérieure.»

Les importations canadiennes ont grimpé de 6% à 51,7 milliards en mars, essentiellement en raison du secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces et de celui des biens de consommation.

Les importations de véhicules automobiles et de leurs pièces ont progressé de 8,3% à 10,3 milliards, enregistrant leur plus forte hausse depuis 2011. Celles du groupe des biens de consommation ont avancé de 7,7% pour atteindre le niveau record de 11,0 milliards.

Entre-temps, les exportations ont gagné 3,7% à 47,6 milliards, stimulées par le secteur des aéronefs et autre matériel et pièces de transport, ainsi que celui des produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments et celui des produits énergétiques.

Les exportations d'aéronefs et d'autre matériel et pièces de transport ont progressé de 24,3% en mars pour atteindre 2,3 milliards, tandis que celles des produits agricoles et de la pêche et des produits intermédiaires des aliments ont avancé de 14,7% à 2,8 milliards.

En excluant les produits de l'énergie, les exportations ont grimpé de 3,6%.

Exprimées en volumes, les importations ont progressé de 5,3%, tandis que les exportations ont avancé de 3,0%.

L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est réduit en mars pour un cinquième mois de suite, pour se chiffrer à 1,7 milliard. Il avait été de 2,3 milliards en février.

Les importations en provenance des États-Unis ont grimpé de 3,1% en mars, notamment grâce à une hausse des importations d'automobiles et camions légers. Les exportations vers les États-Unis ont pour leur part avancé de 1,2%, surtout grâce aux plus fortes exportations de pétrole brut.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a augmenté à 5,8 milliards en mars, alors qu'il avait été de 5,2 milliards en février.