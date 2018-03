Les ventes des fabricants canadiens ont reculé de 1%

Selon Statistique Canada, les fabricants ont vendu pour un total de 54,9 milliards, un montant en baisse de 1% par rapport au mois précédent, tandis que les volumes de vente ont cédé 1,1%.

Dans l'ensemble, 14 des 21 industries ont vu leurs ventes diminuer, et les baisses les plus importantes étaient celles des véhicules automobiles, des produits aérospatiaux et des métaux de première transformation.

Les économistes s'attendaient à ce que les ventes diminuent de 0,8%, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

Les fabricants canadiens ont eu un difficile début d'année, a souligné l'économiste Royce Mendes, de la Banque CIBC.

«L'enquête suggère que les données sur le produit intérieur brut (PIB) pourraient être faiblardes pour commencer l'année», a écrit M. Mendes dans une brève note à ses clients.

«Les livraisons des fabricants pourraient connaître un certain avantage au fur et à mesure que les baisses d'impôts américains feront leur chemin dans l'économie américaine, mais les niveaux élevés des stocks et les contraintes de capacité pourraient limiter ces gains.»

La Banque du Canada a noté que la croissance du quatrième trimestre avait été plus faible qu'elle l'avait prévu lorsqu'elle a choisi, plus tôt en mars, de laisser son taux d'intérêt directeur inchangé. La banque centrale a aussi indiqué que les récents développements dans le dossier de la politique sur le commerce représentaient une source d'incertitude pour les perspectives canadiennes et mondiales.

Nathan Janzen, économiste principal à la Banque Royale, a noté que les récentes données économiques canadiennes étaient plus mitigées par rapport à l'an dernier, alors que l'économie progressait à un rythme aussi vigoureux qu'insoutenable.

«Les rapports sur le commerce de détail et de gros, la semaine prochaine, offriront plus d'éclaircissements sur la cadence de la croissance du début de 2018, mais pour l'instant, nous croyons que les données cadrent toujours avec de nouvelles améliorations, bien que plus modestes, pour une croissance près de deux pour cent pour le premier trimestre», a affirmé M. Janzen.

Les ventes de véhicules automobiles ont reculé de 8% à 4,9 milliards en janvier, après avoir progressé lors des deux mois précédents, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Entre-temps, l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a vu ses ventes chuter de 9,5% à 1,6 milliard, tandis que celle de la première transformation des métaux a échappé 2,8% à 4,1 milliards.

En revanche, les ventes de l'industrie des produits du pétrole et du charbon ont grimpé de 6,5% à 6,1 milliards et de celle des produits chimiques ont gagné 6,1% à 4,7 milliards.