Les ventes des fabricants canadiens ont reculé de 1% en janvier

Selon Statistique Canada, les fabricants ont vendu pour un total de 54,9 milliards, un montant en baisse de 1% par rapport au mois précédent, tandis que les volumes de vente ont cédé 1,1%

Dans l'ensemble, 14 des 21 industries ont vu leurs ventes diminuer, et les baisses les plus importantes étaient celles des véhicules automobiles, des produits aérospatiaux et des métaux de première transformation.

Les économistes s'attendaient à ce que les ventes diminuent de 0,8%, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

Les ventes de véhicules automobiles ont reculé de 8,0% à 4,9 milliards en janvier, après avoir progressé lors des deux mois précédents, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Entre-temps, l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces a vu ses ventes chuter de 9,5% à 1,6 milliard, tandis que celle de la première transformation des métaux a échappé 2,8% à 4,1 milliards.

En revanche, les ventes de l'industrie des produits du pétrole et du charbon ont grimpé de 6,5% à 6,1 milliards et de celle des produits chimiques ont gagné 6,1% à 4,7 milliards.