Justin Trudeau vient rassurer les travailleurs des aciéries

Le premier ministre Justin Trudeau a répété mardi que l'argument de la sécurité nationale invoquée par la Maison-Blanche pour envisager des tarifs douaniers sur les importations canadiennes d'aluminium et d'acier ne tient pas la route.

M. Trudeau soutient qu'il répète au président américain Donald Trump depuis plus d'un an que ces importations ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Après sa visite dans une aluminerie de Saguenay lundi, le premier ministre poursuit mardi à Hamilton, en Ontario, sa campagne pour rassurer les travailleurs canadiens des secteurs de l'aluminium et de l'acier. M. Trudeau a participé en matinée à une émission de la télévision locale, et il a visité plus tard l'aciérie Stelco.

Le président Trump a récemment exempté le Canada et le Mexique des tarifs douaniers de 25 pour cent sur l'acier et de 10 pour cent sur l'aluminium, mais la Maison-Blanche garde cette carte dans sa manche jusqu'à nouvel ordre.

M. Trudeau a promis mardi matin de maintenir la pression sur le président Trump sur ces tarifs, mais aussi à la table de négociation pour un renouvellement de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

La menace d'imposer des tarifs douaniers est perçue par des observateurs comme une tentative de Washington de faire pression sur le Canada et le Mexique à la table de négociations de l'ALENA.

«L'argument de la sécurité nationale ne tient pas pour ce qui concerne le Canada», a répété mardi M. Trudeau sur les ondes de la station CHCH, comme il l'avait fait la veille sur des réseaux américains. «Notre acier, notre aluminium sont dans leurs chars d'assaut, leurs navires et leurs avions.»

Le président américain a aussi demandé la semaine dernière que le Canada et le Mexique prennent les mesures nécessaires pour éviter que du métal primaire provenant des pays touchés par les tarifs douaniers ne contourne cette taxe en faisant entrer leur production par ces deux pays exemptés temporairement. Le premier ministre Trudeau a promis de prendre cette question au sérieux.

De passage à Montréal, mardi, le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, a soutenu que pour prévenir le dumping de l'acier, le Canada va continuer à être vigilant avec ses partenaires, «non seulement du Sud, mais également au niveau de l'OCDE».