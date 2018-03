Le taux de chômage recule à 5,8% en février

L'emploi a peu varié en février (+15 000), a dit l'agence fédérale.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a augmenté de 283 000 ou de 1,5%. Cette hausse est entièrement attribuée au travail à temps plein (+283 000 ou +1,9%), le travail à temps partiel n'ayant connu aucune variation. Au cours de la même période, le nombre d'heures travaillées s'est accru de 3,2%.

L'emploi a peu varié en Ontario et au Québec. Le taux de chômage s'est établi à 5,5% en Ontario et à 5,6% au Québec. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi a progressé de 114 000 (+1,6%) en Ontario et de 74 000 (+1,8%) au Québec, alors que le taux de chômage a reculé de 0,7 point de pourcentage en Ontario et de 0,8 point de pourcentage au Québec.

L'emploi a augmenté de 5100 (+1,5%) au Nouveau-Brunswick en février, et cette hausse est principalement attribuée au travail à temps plein. Le taux de chômage a diminué de 0,9 point de pourcentage, passant à 8,2%. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans cette province a peu varié.

L'emploi a progressé dans plusieurs secteurs, notamment celui des soins de santé et de l'assistance sociale. Parallèlement, il a baissé dans un certain nombre d'autres secteurs, y compris le commerce de gros et de détail et le secteur de la fabrication.

Le nombre d'employés a augmenté dans le secteur public, alors qu'il est demeuré stable dans le secteur privé. Par contre, le nombre de travailleurs autonomes a diminué.