Tarifs sur l'acier et l'aluminium: Ottawa tient à l'exemption

«Nous travaillons à une solution pour obtenir l'exemption, a déclaré le ministre dans une mêlée de presse qui a suivi la rencontre. L'industrie a été très claire à propos de cette priorité. À plus long terme, nous ne voulons aucun tarif, mais on regarde tous les scénarios possibles pour venir en aide à nos industries de façon à leur assurer le meilleur accès possible et pour qu'elles puissent demeurer concurrentielles.»

Le ministre a souligné que l'imposition de tarifs allait nuire à l'économie des deux pays compte tenu de la forte intégration des chaînes de production.

Le ministre a rencontré les représentants des producteurs de lingots d'aluminium: Rio Tinto, Alcoa et Alouette. Ceux-ci, tout comme le président de l'Association de l'aluminium du Canada, n'ont pas parlé aux journalistes.

Les transformateurs étaient également présents autour de la table par la présence de Marie Lapointe, PDG d'AluQuébec. En point de presse, elle a dit apprécier l'écoute et l'ouverture du ministre à l'égard des préoccupations des PME transformatrices d'aluminium.

Mme Lapointe a rappelé l'importance stratégique de l'aluminium pour le Québec. Au 2e rang des produits exportés après les avions, le métal gris donne de l'emploi à près de 30 000 personnes dans la province, en comptant les emplois liés à la deuxième et troisième transformation. Ces secteurs comptent 1500 entreprises, dont le tiers fabrique des pièces pour l'industrie automobile.

Le président américain a annoncé sa volonté de frapper les importations d'acier et d'aluminium de tarifs de 25 % et 10 % respectivement, au nom de la sécurité nationale.

On en saura plus sur les intentions américaines cet après-midi. Une annonce est prévue à 15h30. Il est notamment question d'exempter le Canada et le Mexique pour une période de 30 jours pour donner une chance aux négociations sur la modernisation de l'accord de libre-échange nord-américain.