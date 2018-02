Les libéraux miseront sur leurs forces dans le budget fédéral mardi

Les libéraux fédéraux pavent la voie vers les prochaines élections avec un budget de mi-mandat, mardi, devant s'attarder à des promesses phares, tout en se dégageant possiblement une marge de manoeuvre pour le dévoilement d'éléments plus éclatants dans les mois précédant le rendez-vous électoral.

L'ancien stratège libéral Greg MacEachern croit que le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau misera sur ce qu'il estime être ses points forts, ce qui est judicieux, selon lui, à environ un an et demi des élections de 2019.

Et pour la première fois dans l'histoire canadienne, le document budgétaire dans son ensemble a été soumis à une analyse selon le sexe, qui implique d'évaluer comment des mesures risquent de toucher différemment les hommes et les femmes.

Il doit aussi comporter les fonds nécessaires pour combler les écarts de salaire entre les sexes dans les lieux de travail sous compétence fédérale et des efforts pour accroître la diversité des soumissionnaires dans les marchés publics.

Le budget doit inclure notamment un congé de paternité de cinq semaines - à l'image de celui du Québec -, comme moyen d'encourager les Canadiens à partager plus équitablement les responsabilités parentales.

Le thème principal du budget fédéral sera l'égalité des sexes, et il sera largement question, selon ce qu'a laissé entendre le ministre des Finances, Bill Morneau, des efforts pour accroître le nombre de femmes sur le marché du travail.

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a affirmé que la science, l'égalité des sexes et l'aide aux Canadiens pour des emplois d'avenir seraient des thèmes clés dans le budget qu'il dévoilera mardi. Voici quelques autres détails de ce que le budget devrait contenir.

CONGÉ DE PATERNITÉ

Le budget fédéral devrait proposer une mesure incitative de cinq semaines pour les nouveaux pères afin qu'ils prennent un congé parental à la naissance de leur enfant. L'objectif est d'encourager encore plus le partage des responsabilités parentales, afin que les nouvelles mères puissent plus facilement retourner sur le marché du travail. Le Québec offre déjà un congé payé de cinq semaines aux nouveaux pères qui couvre jusqu'à 70% de leur salaire.

SCIENCE

Le budget doit aussi inclure une aide financière substantielle à la recherche fondamentale à travers le pays, qui répondrait à certaines des inquiétudes détaillées l'an dernier dans un examen pancanadien de l'état de la science fondamentale. L'examen recommandait d'injecter graduellement 1,3 milliard de dollars additionnel pour les chercheurs, les bourses et les installations sur quatre ans. La communauté de chercheurs estime aussi que le budget pourrait inclure de nouveaux efforts pour soutenir les plus jeunes membres et les Autochtones, de même que pour faire progresser le rôle des femmes en science.

ENVIRONNEMENT

Puisque le gouvernement libéral estime avoir coché de sa longue liste de tâches sur le plan environnemental le financement de la lutte contre les changements climatiques, Ottawa devrait porter son attention sur d'autres obligations internationales, telle que la Convention sur la diversité biologique des Nations unies. L'accord de 2010 affirme que le Canada doit protéger au moins 17% de ses secteurs terrestres, incluant les eaux intérieures, en plus d'au moins 10% de ses océans d'ici 2020.

ÉQUITÉ SALARIALE

Le gouvernement devrait préciser les coûts de sa promesse de longue date d'atteindre l'équité salariale proactive au Canada cette année. Les données exactes ne sont pas connues, mais la facture pour combler l'écart de salaire dans la fonction publique et les lieux de travail de compétence fédérale, qui emploient au total près de 1,2 million de personnes, sera probablement salée.

MARCHÉS PUBLICS À CARACTÈRE SOCIAL

Le budget pourrait inclure un effort pour augmenter les occasions dans les marchés publics pour les entrepreneures, à la suite de la recommandation par un groupe canado-américain de femmes en affaires créé par le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Donald Trump. Le gouvernement a déjà pris des mesures concrètes envers l'ajustement des processus de marchés publics pour accroître la diversité des soumissionnaires. Les groupes défendant les marchés publics à caractère social ont perçu de plus en plus de signes encourageants pour des engagements additionnels.

ENCORE DANS LE ROUGE

Contrairement à ce qu'ils avaient avancé lors de la campagne en 2015, les libéraux n'ont pas gardé leurs déficits annuels sous la barre des 10 milliards de dollars, et le doute plane encore sur leur capacité à respecter leur engagement d'un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2019. La plus récente mise à jour, dévoilée en octobre, projetait un déficit de 14,3 milliards de dollars pour 2019-2020, et les doutes persistent sur une révision de l'échéancier de retour à l'équilibre.

ANALYSES SELON LE SEXE

Les libéraux ont aussi soumis ce budget à une analyse différenciée selon les sexes, qui implique d'évaluer comment une mesure donnée pourrait toucher différemment les hommes et les femmes, les garçons et les filles, tout en prenant en considération d'autres éléments comme le revenu, l'origine, un handicap ou l'orientation sexuelle.

MÉDIAS

Le budget devrait aussi prévoir 50 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le journalisme local dans des communautés mal desservies à travers le pays, selon plusieurs médias. Le gouvernement libéral pourrait également annoncer un plan pour se pencher sur les nouveaux modèles d'affaires qui permettraient aux organisations de bienfaisance d'appuyer le journalisme à but non lucratif.

PRESTATION FISCALE POUR LE REVENU DE TRAVAIL

Le budget devrait préciser comment le gouvernement entend respecter sa promesse d'ajouter 500 millions de dollars à la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT), à partir de l'année prochaine. La PFRT permet aux travailleurs qui gagnent généralement le salaire minimum, ou moins, d'engranger plus de revenus par l'entremise d'un crédit d'impôt remboursable.

LE LOGEMENT DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Le budget devrait également consacrer des sommes importantes pour répondre à la crise du logement dans les communautés autochtones, où les maisons sont souvent surpeuplées et nécessitent des réparations majeures. Les libéraux ont promis des stratégies uniques sur le logement pour les Inuits, les Métis et les communautés des Premières Nations qui s'ajouteraient au plan de 225 millions de dollars sur dix ans annoncé l'an dernier pour financer des groupes qui aident au logement des autochtones vivant à l'extérieur des réserves.

CYBERSÉCURITÉ

Il y a de grandes attentes au sein du gouvernement et des industries envers des investissements d'envergure pour aider à stimuler la cybersécurité dans un contexte de menaces accrues en ligne à travers le monde. Le budget devrait prévoir de l'argent pour un effort de plusieurs ministères afin de renforcer la capacité de protection et de réponse dans l'éventualité d'une cyberattaque.

LISTE D'INTERDICTION DE VOL

Le budget devrait inclure près de 80 millions de dollars sur cinq ans pour concevoir et exploiter un système informatique fédéral visant à mettre fin aux erreurs sur la personne sur la liste d'interdiction de vol ayant causé des retards inquiétants dans les aéroports à des voyageurs innocents.

- Avec les informations d'Andy Blatchford, de Jordan Press, de Jim Bronskill et de Stephanie Levitz.