Le déficit commercial du Canada s'est creusé à 3,2 milliards en décembre

Les importations ont augmenté de 1,5% et les exportations, de 0,6%, et ces hausses étaient principalement attribuables aux produits énergétiques.

Les importations totales ont augmenté de 1,5% pour atteindre un niveau sans précédent de 49,7 milliards en décembre, 9 des 11 sections ayant affiché une croissance. Les volumes ont augmenté de 1% et les prix, de 0,5%.

Les importations de produits énergétiques ont affiché une hausse de 16,9% pour se situer à 3 milliards.

Les exportations totales ont augmenté pour un troisième mois consécutif en décembre, en hausse de 0,6% pour atteindre 46,5 milliards, malgré des baisses dans 6 des 11 sections. Les prix ont augmenté de 0,5%, alors que les volumes ont été essentiellement inchangés. L'augmentation des exportations de produits énergétiques et de produits en métal et produits minéraux non métalliques a été atténuée par la diminution des exportations de biens de consommation.

Les exportations de produits énergétiques ont affiché une hausse de 6,2% pour se situer à 8,5 milliards. Il s'agit d'une cinquième hausse mensuelle consécutive et du niveau le plus élevé depuis novembre 2014.

Après avoir affiché une croissance de 5,6% en novembre, les importations de pays autres que les États-Unis ont crû de 6,8% pour s'élever à 18,2 milliards en décembre. Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 4,9% pour atteindre 11,6 milliards.

Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est élargi, passant de 6 milliards en novembre à 6,6 milliards en décembre.

Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 1,3% en décembre pour s'établir à 31,5 milliards, tandis que les exportations vers les États-Unis ont diminué de 0,8% pour se situer à 34,9 milliards. L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est légèrement élargi, passant de 3,3 milliards en novembre à 3,4 milliards en décembre.