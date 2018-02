L'incertitude entourant l'ALENA pourrait nuire à la croissance du PIB canadien

La croissance du produit intérieur brut (PIB) canadien pourrait être réduite d'un cinquième de point de pourcentage en 2018 si les négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) se poursuivaient pendant encore un an, calculent les économistes de la Banque Scotia.

La banque vise toujours une croissance de 2,3 % pour 2018, mais l'incertitude entourant l'avenir de l'ALÉNA risque de ralentir les investissements au Canada et au Mexique, ajoute-t-elle.

Selon les prévisions des économistes de la Scotia, les États-Unis échapperont à ce refroidissement.

Des observateurs craignent que les négociations ne soient pas complétées au terme du calendrier actuel de négociations. Celles-ci doivent prendre fin en mars et pourraient alors entrer dans une phase plus lente, essentiellement en raison de la tenue d'élections cette année au Mexique et aux États-Unis.