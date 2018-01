ALENA: les yeux se tournent vers le négociateur américain Robert Lighthizer

Les trois ministres responsables des négociations pour le Canada, les États-Unis et le Mexique sont à Montréal lundi pour une rare rencontre de groupe.

Plusieurs participants aux discussions qui ont eu lieu à Montréal la semaine dernière témoignent d'un optimisme prudent.

Ils affirment que ces pourparlers ont été moins négatifs et plus constructifs que les précédents. Ils auraient donné lieu à un premier dialogue sérieux sur des questions épineuses comme le secteur automobile, le mécanisme de règlement des différends et la clause d'examen après cinq ans.

La balle est maintenant dans le camp des politiciens. Tous les yeux se tourneront vers le négociateur américain Robert Lighthizer, alors qu'il ne reste que huit semaines au calendrier prévu pour les négociations et que le président américain Donald Trump menace souvent de saborder l'entente.

Un politicien américain qui a discuté avec M. Lighthizer a toutefois dit que celui-ci semblait confiant.