L'inflation à 0,2 % en décembre

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a progressé de 0,2 % en décembre, après avoir connu une hausse de 0,5 % en novembre, a dit l'agence fédérale.

Les prix de sept des huit composantes principales de l'IPC ont augmenté au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre, les indices des prix des transports et du logement ayant contribué le plus à la hausse.

Les consommateurs ont déboursé 2 % de plus pour les aliments en décembre comparativement au même mois un an plus tôt.

Dans huit provinces, la hausse d'une année à l'autre des prix à la consommation a été moins élevée en décembre qu'en novembre. Le Nouveau-Brunswick (+2,9 %) et le Québec (+1,8 %) sont les seules provinces à avoir enregistré une hausse plus prononcée d'une année à l'autre en décembre par rapport au mois précédent.

Au Nouveau-Brunswick, l'IPC a augmenté de 2,9 % d'une année à l'autre en décembre, après avoir enregistré une hausse de 2,7 % en novembre. Parmi les provinces, le Nouveau-Brunswick a affiché la hausse de prix la plus marquée pour les produits laitiers, ces derniers ayant augmenté de 2,6 % au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre. Cette variation est attribuée en grande partie à une baisse mensuelle un an plus tôt, qui n'influe plus sur la variation sur 12 mois.