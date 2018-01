ALENA: les négos entrent dans une phase cruciale

Mardi, le négociateur en chef du Canada, Steve Verheul, a indiqué en point de presse qu'il présenterait des solutions « créatives » aux Américains sur les sujets les plus chauds. Parmi ceux-ci, on compte les règles d'origine dans le secteur automobile, qui ont commencé hier à faire l'objet de pourparlers officiels.

Les négociateurs en chef nommés par le Canada, les États-Unis et le Mexique doivent faire avancer un paquebot dont ils ne sont pas les capitaines, avec une visibilité réduite. Qui sont ces hauts fonctionnaires à qui l'on confie autant de responsabilités ?

Canada - Steve Verheul

Fils d'un marchand de matériel agricole de l'Ontario, Steve Verheul est sorti des discussions sur l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe pour plonger aussitôt dans la renégociation de l'ALENA. Professionnel de la négociation, il a participé aux pourparlers qui ont mené à la création de l'Accord de libre-échange nord-américain. Pendant 20 ans, il a travaillé au ministère de l'Agriculture à Ottawa et a contribué à la négociation de la première version de l'ALENA. Calme et posé, il est connu pour son visage impassible qui en fait un redoutable négociateur.

États-Unis - John M. Melle

On n'a pas encore vu le négociateur en chef américain, John Melle, s'exprimer publiquement à Montréal. Spécialiste des politiques publiques et diplômé de l'Université du Michigan, le très discret John Melle a commencé sa carrière au ministère américain de l'Énergie. Il travaille au Bureau du représentant américain au commerce depuis 1988, et depuis 2011, il est responsable des politiques commerciales des États-Unis pour l'hémisphère ouest, ce qui inclut les accords commerciaux avec le Canada et le Mexique, mais aussi le Chili, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il est réputé pour sa connaissance encyclopédique des accords commerciaux et pour son opinion favorable à l'ALENA.

Mexique - Kenneth Smith Ramos

Comme ses vis-à-vis, Kenneth Smith Ramos a une connaissance intime de l'accord qui est actuellement disséqué à Montréal. Il a commencé sa carrière dans l'équipe mexicaine qui a négocié l'ALENA il y a 24 ans. En poste à Washington, il est actuellement responsable du commerce et de l'ALENA au ministère de l'Économie du Mexique. Kenneth Smith Ramos est diplômé des universités américaines Georgetown et Johns Hopkins et il s'exprime aisément en anglais, en français et en espagnol. Lui aussi connaît bien le secteur agricole, pour avoir été coordonnateur aux affaires internationales au ministère mexicain de l'Agriculture.

- Un texte d'Hélène Baril