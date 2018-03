Salaire minimum à 15 $: craintes de pertes d'emplois en Ontario

En ce 1er janvier, en Ontario, le salaire minimum est porté à 14 $ l'heure. Il passera à 15 $ dans un an. Après cela, il sera ajusté à l'inflation. Le gouvernement ontarien croit que ce changement donnera plus de pouvoir d'achat aux familles et bâtira une économie plus forte.

La vice-présidente de la Fédération, Martine Hébert, estime que le gouvernement Couillard a fait preuve de sagesse en présentant un plan d'augmentations plus substantielles du salaire minimum au Québec, tout en ne cédant pas à la tentation de le hausser à 15 $ l'heure.

Citant des études, Mme Hébert craint que l'Ontario ne perde des dizaines de milliers d'emplois en prenant cette décision. Selon elle, ce sont surtout les travailleurs au bas de l'échelle salariale qui risque d'écoper.

Pour sa Fédération, la création de mesures fiscales pour soutenir les personnes à faible revenu est de loin préférable.

Martine Hébert espère que l'ensemble des partis politiques du Québec prendront une position « plus sage » sur le salaire minimum celle des voisins ontariens.