Moins de Canadiens satisfaits de la conciliation travail-vie personnelle

La conciliation travail-vie personnelle pose de plus en plus de problèmes aux Canadiens.

Statistique Canada indique mardi qu'en huit ans, la proportion de Canadiens qui se disent satisfaits ou très satisfaits de la conciliation entre leur emploi et leur vie personnelle a chuté de 10 points, passant de 78 à 68%.

Il s'agit bien ici de la vie personnelle des gens, et non seulement de la vie familiale, puisque les proportions sont les mêmes pour les Canadiens qui vivent avec ou sans enfant.

Ce sont ainsi 67% des Canadiens vivant avec des enfants et 69% de ceux qui vivent sans enfant qui se déclarent satisfaits ou très satisfaits de la conciliation entre leur travail et leur vie.

De même, les femmes et les hommes étaient concernés dans des proportions presque similaires, soit 66 et 70% respectivement.

«Toujours la course»

Au cours d'une entrevue, mardi, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec s'est même dite surprise que 68% des gens se disent satisfaits ou très satisfaits de cette conciliation.

«On voit sur le terrain qu'effectivement, ce n'est pas évident de concilier le travail, la vie personnelle ou les études. Ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est toujours la course: au niveau du transport, les gens passent de plus en plus de temps dans la voiture pour arriver à la maison le soir et il y a les devoirs, l'école, la garderie. Il y a de plus en plus de gens qui sont essoufflés», a souligné Sylvie Lévesque, directrice générale de la fédération.

«Et si on rajoute dans tout ça les proches aidantes - à cause de la population vieillissante, on prend soin de nos pères, mères, conjoints, etc. Je trouve ça étonnant, même, que c'est 68%», a opiné Mme Lévesque.

Elle invite le gouvernement à adopter des mesures pour faciliter cette conciliation.

«C'est la maladie du siècle, si on peut dire. Ça fait plusieurs années; ça fait plus de 20 ans qu'on parle de conciliation famille-travail. On voit, encore en 2017, que c'est encore présent. Il faudrait peut-être avoir des mesures en conséquence», a-t-elle suggéré.

Technologie omniprésente

Dans cette analyse tirée des données de l'Enquête sociale générale, on confirme également à quel point la technologie a envahi nos vies.

Ainsi, 90% des Canadiens possédaient deux appareils numériques ou plus, en 2016, et 80% en possédaient trois ou plus.

De plus, 71% possédaient un ordinateur portable ou mini-portable; 54% une liseuse ou une tablette et 50% un ordinateur de bureau.

Comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation de la technologie n'est plus l'apanage des jeunes.

«Alors que les enquêtes précédentes indiquaient une prédominance des jeunes en ce qui concerne l'utilisation d'Internet, l'enquête «Les Canadiens au travail et à la maison» révèle que cette tendance a changé en 2016. Les groupes d'âges plus avancés acquièrent une part croissante dans le monde numérique», souligne Statistique Canada.

Ainsi, 91% des Canadiens de 15 ans et plus ont utilisé Internet au moins quelques fois au cours du mois qui a précédé l'enquête, comparativement à 86% en 2013.

Par exemple, chez les personnes âgées de 65 à 74 ans, la proportion est passée de 65 à 81% durant cette période. Et chez les personnes âgées de 75 ans et plus, elle est passée de 35 à 50%.

Statistique Canada a tiré ces conclusions à partir de l'Enquête sociale générale, qui a été menée d'août à décembre 2016. Elle concerne les Canadiens âgés de 15 ans et plus. L'échantillon était de 19 609 personnes.

En bref...

- 68% des Canadiens satisfaits ou très satisfaits de la conciliation travail-vie en 2016

- 67% de ceux qui vivent avec des enfants et 69% de ceux qui vivent sans enfant

- 90% des Canadiens possèdent 2 appareils numériques ou plus

- plus de 80% en possèdent 3 ou plus