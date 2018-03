Cannabis: Constellation Brands investit dans Canopy Growth

Le distributeur de vins et de boissons alcoolisées américain Constellation Brands a pris une participation de 9,9% au sein de Canopy Growth Corporation, un producteur de cannabis médical basé en Ontario, a-t-il annoncé lundi.

Agence France-Presse New York

Cet investissement s'élève à 245 millions de dollars canadiens (environ 190 millions US). Constellation Brands a également acquis des bons de souscription d'actions (warrants) qui lui permettront d'augmenter sa participation à l'avenir.

«Cet investissement et cette collaboration sont conformes avec la stratégie à long terme de Constellation Brands qui est d'identifier, de satisfaire et de devancer les changements dans les tendances de consommation et du marché tout en restant focalisé sur son marché principal des boissons alcoolisées», indique le groupe.

«Constellation n'envisage pas de vendre des produits à base de cannabis aux États-Unis ou sur tout autre marché tant que les autorités n'auront pas décidé qu'il est légalement possible de le faire», ajoute-t-on de même source.

Le Canada a décidé de légaliser la vente du cannabis à compter du 1er juillet après avoir autorisé celle de cannabis médical il y a plusieurs années. Mais la vente de cannabis à des fins récréatives n'est légale que dans une petite minorité d'États américains.

Boissons au cannabis

«Les dirigeants de Canopy Growth connaissent l'environnement légal, réglementaire et économique d'un marché en plein développement dont la consommation devrait devenir importante à l'avenir», a indiqué le PDG de Constellation Brands, Rob Sands.

Fondé en 2014, Canopy Growth est un des premiers acteurs sur le marché du cannabis au Canada. Sa capitalisation boursière est de l'ordre de 2 milliards CAD et son chiffre d'affaires de 49 millions CAD.

Suite à l'annonce de la prise de participation de Constellation, l'action de Canopy, cotée à la Bourse de Toronto sous le sigle «WEED», bondissait de 14,70% à 14,67$ US. Celle de Constellation, cotée sur la Bourse américaine Nasdaq, gagnait 0,43% à 212,82$ US vers 10h10.

«Constellation est pour nous un allié stratégique qui se joindra à nous alors que nous propulsons le secteur du cannabis mondial dans l'avenir. Nous avons également renforcé notre trésorerie afin de financer les ambitieux efforts d'expansion que nous avons prévus pour 2018, une année qui verra une croissance sans précédent des occasions de consommation médicale et par des adultes», a déclaré Bruce Linton, PDG de Canopy Growth.

Il a précisé que Canopy et Constellation «collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis en tant que produits de consommation par des adultes dans les marchés où ceux-ci sont légaux au niveau fédéral».

Constellation Brands détient notamment les droits de distribution de la bière Corona aux États-Unis ainsi que plusieurs marques de vins et de spiritueux. Son chiffre d'affaires est de l'ordre de 7,5 milliards de dollars US.

«Si le débat autour de la dépénalisation et de la légalisation du cannabis est pour l'instant surtout concentré sur les marchés des États-Unis et du Canada, son importance va devenir mondiale avec la généralisation de cadres légaux», ont souligné les analystes d'Euromonitor.

«Le rôle stratégique du marché nord-américain pour ce qui est de l'alcool souligne encore davantage l'importance de tels développements pour les deux secteurs», ajoute-t-on de même source.