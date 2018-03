Sondage: les retards «occasionnels» au travail sont fréquents au Canada

Cette statistique provient d'un sondage de la firme Accountemps, mené auprès de 270 directeurs financiers de sociétés canadiennes, et plus de 400 Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux.

Quatre pour cent des employés admettent par ailleurs être en retard au travail tous les jours.

La différence est importante entre les générations. Au total, 55% des employés de 55 ans et plus ne sont jamais en retard au travail, comparativement à 45% des travailleurs de 35 à 54 ans, et 28% des employés de 18 et 34 ans.

C'est 33% des répondants qui ont déclaré que leur productivité avait souffert parce qu'un collègue était arrivé en retard.

Quant aux dirigeants, arriver en retard au travail - même si le travail est mené à bien - ne passe pas. 32 % pensent que les employés doivent arriver à l'heure. Soixante-cinq pour cent des répondants affirment que les retards occasionnels ne sont pas un problème, tant qu'ils ne se transforment pas en retard récurrents.

Les dirigeants ont tout entendu en matière d'excuses justifiant les retards des employés. Parmi les plus insolites: «Quelqu'un a renversé du café sur moi et j'ai dû retourner à la maison pour me changer», «Mon chien a avalé mes clés de voiture», et «J'ai rêvé que j'étais licencié, et je me suis rendormi».