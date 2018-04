Modèle d'affaires de Pangea: Québec a encore des questions

Agrandir

Mise sur pied en 2012 par les hommes d'affaires Serge Fortin et Charles Sirois, Pangea achète des terres agricoles et s'associe à des producteurs pour les développer. Elle compte entre autres la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Fonds de solidarité FTQ et la Banque Nationale parmi ses commanditaires.

