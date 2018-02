Les patrons d'Agropur passent à la caisse

L'année financière 2017 a été très payante pour la haute direction et les administrateurs du transformateur laitier d'Agropur. Les salaires et primes ont bondi de 9 millions, passant de 17 à 26 millions, révèle le rapport annuel de la coopérative rendu public mercredi.

Ce montant de 26 millions représente un record absolu pour la coopérative de producteurs laitiers, du moins depuis 2011, première année où la donnée était reproduite dans le rapport annuel.

Une augmentation de la rémunération des patrons et des administrateurs de 9 millions en un an se voit habituellement du côté des sociétés cotées en Bourse, c'est plus rare chez les coopératives. Le patron d'Agropur depuis février 2012, Robert Coallier, vient d'ailleurs du milieu des entreprises boursières ayant été auparavant chez Molson, puis chez Dollarama.

La somme est partagée entre 29 personnes, a précisé le président de la coopérative René Moreau, lors de la conférence de presse qui a suivi l'assemblée annuelle des membres mercredi. Les administrateurs, des producteurs laitiers pour la plupart, sont au nombre de 15, d'après le rapport annuel. La haute direction formerait, en faisant la soustraction, un contingent de 14 personnes. Dans la grande entreprise, les bonis sont surtout versés à la haute direction, dans une plus faible mesure aux administrateurs.

L'inflation s'explique par les bonis et les indemnités de départ, a ajouté M. Moreau. «Nos programmes de rémunération sont basés beaucoup sur les performances, a renchéri M. Coallier. Une grande partie [de l'écart] est reliée à la performance de cette année.»

Il est impossible de connaître la rémunération totale de M. Coallier dans la dernière année, puisqu'Agropur ne publie pas le détail des sommes gagnées par les cinq plus hauts membres de sa direction contrairement aux sociétés cotées en Bourse et à certains organismes comme Desjardins, la Caisse de dépôt, le Fonds de Solidarité.

Le chiffre d'affaires d'Agropur s'élève à 6,4 milliards, une croissance de 8 % en un an. Elle affiche un excédent net de 175 millions pour son dernier exercice financier clos le 28 octobre 2017, en hausse de 77 % par rapport à la période précédente. Le bond dans l'excédent vient principalement d'ajustement favorable de prix d'achat pour des regroupements d'entreprises survenus en 2016 et 2017, pour près de 70 millions.