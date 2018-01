Malpropreté: près de 100 000 $ d'amendes pour 10 commerces

C'est ce que calcule le bilan de l'année préparé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour la région de Montréal. La plupart des contraventions datent d'avant 2017, mais le jugement des infractions a été prononcé l'année dernière. Parmi les épiceries et les restaurants montréalais mis à l'amende pour malpropreté, plusieurs avaient déjà été épinglés par le passé.

Le supermarché Tropic, de l'avenue André-Ampère, trône au haut du triste palmarès des commerces en alimentation les plus lourdement mis à l'amende en 2017. L'épicerie, qui a un petit coin resto, a accumulé 22 700 $ en amendes pour diverses contraventions liées essentiellement à la propreté des lieux. Les pénalités à payer sont plus importantes en cas de récidive et le petit commerce du quartier Rivière-des-Prairies n'en est pas à ses premières contraventions. En 2016, le Tropic avait dû verser 6950 $ pour malpropreté et pour avoir préparé des aliments sans être titulaire du bon permis.

Les autres récidivistes sont le buffet chinois Kalohin, l'épicerie L'Olivier et le buffet Maharaja, qui ont versé respectivement 3750 $, 4250 $ et 7900 $ en 2016, ainsi que le traiteur italien Motta, qui avait reçu la même année des amendes particulièrement salées totalisant 10 500 $.