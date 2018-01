Cara achète The Keg pour 200 millions

Le prix d'achat est composé de 105 millions de dollars en espèces et de 3,8 millions d'actions à droit de vote subalterne de Cara.

Cara affirme par voie de communiqué que le regroupement avec Keg offrira des occasions de synergie en matière de commercialisation, d'immobilier et de coûts globaux.

L'ajout de 106 restaurants Keg assurera à Cara un réseau de 1365 restaurants.

Les restaurants Keg génèrent un chiffre d'affaires d'ensemble annuel d'environ 612,1 millions.

Cara est la plus vieille et la plus importante chaîne de restaurants à services complets au Canada. Cara franchise et/ou exploite des bannières comme Harvey's et St-Hubert.