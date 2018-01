Nestlé vend ses activités américaines de confiserie à Ferrero pour 3,6 milliards

«La transaction devrait être conclue vers la fin du premier trimestre de 2018 après finalisation des approbations réglementaires et des conditions de clôture», a expliqué Nestlé dans un communiqué.

Le montant de l'opération sera versé en liquide, a-t-il précisé, soulignant que les activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis ont enregistré des ventes d'environ 900 millions de francs suisses en 2016, alors que ce marché est évalué à 8 milliards de dollars par le cabinet Ibis World.

«Avec Ferrero, nous avons trouvé une entreprise exceptionnelle pour reprendre nos activités américaines de confiserie et assurer leur futur développement», a déclaré le directeur général de Nestlé, Mark Schneider, cité dans le communiqué.

«Parallèlement, cette décision permet à Nestlé d'investir et d'innover dans une gamme de catégories pour lesquelles nous entrevoyons une forte croissance dans le futur et où nous détenons des positions de leader comme les produits pour animaux de compagnie, l'eau embouteillée, le café, les plats surgelés et la nutrition infantile», a-t-il ajouté.

La transaction ne couvre que les marques de confiserie vendues aux États-Unis et «n'inclut pas les produits Nestlé emblématiques de pâtisserie Toll House, une marque stratégique de croissance que l'entreprise va continuer à développer», indique-t-elle.

Les activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis représentent environ 3 % des ventes de ce marché, selon le groupe.

Le géant suisse de l'alimentaire avait annoncé en juin envisager la vente de ces activités de confiserie aux États-Unis, en espérant la réaliser avant fin 2017.

Selon la presse, Ferrero, connu pour ses Tic Tac, son Nutella et ses Ferrero Rocher, était en concurrence avec Hershey et des fonds privés, dont Rhone Capital, mais avait surenchéri, distançant les autres offres.