Glutenberg entre dans une phase d'expansion

L'objectif est de plus que doubler la capacité de production de sa division Oshlag, distillerie et tiers brasseur pour le compte de microbrasseries indépendantes, laquelle compte pas loin de 10 microbrasseries comme clients.

« Le potentiel est grand, explique au téléphone David Cayer, cofondateur de l'entreprise avec Julien Niquet. Chaque microbrasserie apporte son volume de bières à coups, disons, de 5000 hectolitres chacune. En additionnant les marques, tu peux en prendre autant que tu as de capacité de brassage. »

« D'ici l'été, on a un plan pour monter pratiquement à 100 000 pieds carrés », poursuit le chef de l'exploitation. Reconnue pour ses bières sans gluten qui goûtent la vraie bière, Glutenberg est installée au 2350, rue Dickson, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve.

Juste pour donner une idée du rythme de croissance de la PME qui a vu le jour en juillet 2011, le groupe occupait 50 000 pieds carrés et employait 45 personnes au printemps dernier.

À la fin de son année financière en mai prochain, le Groupe Glutenberg atteindra la marque des 15 millions de revenus annuels et emploiera 65 personnes.

Glutenberg vaudrait autour de 12 millions

Le 19 décembre, la Caisse de dépôt est devenue propriétaire d'environ 20 % des actions du Groupe Glutenberg à la suite d'un investissement de 2,5 millions. La valorisation du Groupe tournerait autour de 12 millions.

À la même occasion, le brasseur a reçu un prêt de 2,5 millions de la Banque de développement du Canada (BDC). Les sommes servent aussi à accentuer l'effort de vente en permettant l'embauche de représentants et d'ambassadeurs de marques et à créer Glutenberg Capital, le bras financier du Groupe Glutenberg. Celui-ci chapeaute trois entreprises : Brasseurs sans gluten, Oshlag et Transbroue, distributeur de bières desservant 2500 points de vente au Québec et possédant 30 microbrasseries en portefeuille.