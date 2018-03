Le distributeur de Four Loko fait fi du rappel imposé par la Régie des alcools

La Presse a pris connaissance d'une communication écrite, émanant de Breuvages Blue Spike et qui était destinée aux détaillants. «Il n'y a aucune obligation légale de retirer le produit des tablettes, y lit-on. La vente et la présence de ces produits sur les tablettes sont donc permises.» Le document daté du 6 décembre porte la signature du président de Blue Spike, Nicolas Gagnon-Oosterwaal.

Au Québec, la boisson américaine Four Loko est commercialisée par Breuvages Blue Spike, mais fabriquée par Embouteillage Solar.

Blue Spike appartient à M. Gagnon-Oosterwaal et à la société de Chicago Phusion Projects, propriétaire des boissons Four Loko.

La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a demandé le 20 novembre à Embouteillage Solar le rappel des produits Four Loko après avoir découvert que ces boissons contiennent de l'alcool éthylique plutôt que de la bière. L'utilisation de l'alcool éthylique n'est pas conforme à la réglementation, mais n'a pas d'impact sur la qualité des produits. Les produits à base d'alcool éthylique ne peuvent être vendus en épicerie et en dépanneur.

Le 6 décembre, Solar a publié un avis annonçant le retrait des produits concernés.

Vente interdite, répète la régie

En après-midi hier, la Régie a rappelé publiquement aux détaillants qu'ils sont tenus de suivre le rappel de produits du fabricant «puisque la vente desdits produits est interdite».

«Ces titulaires de permis [d'épicerie] doivent donc retirer ces produits des tablettes et les entreposer dans un endroit non accessible pour la clientèle jusqu'à ce qu'ils puissent être repris par le fabricant.»

La mise au point de la Régie suit une sortie publique de l'Association des brasseurs du Québec, qui exhortait hier matin les intervenants à user de «sens civique» pour retirer les cocktails visés par un rappel de produits. «Selon nos observations, les produits Four Loko continuent à être vendus chez certains détaillants indépendants en alimentation», a dit dans un entretien Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l'Association.

Les marques concernées par le rappel de produits des Breuvages Blue Spike sont Baron, Four Loko, Mojo, Octane et les boissons aux fruits Seagram.

La boisson Four Loko, populaire auprès des jeunes, tire à 11,9% d'alcool, contient l'équivalent de 13 cuillerées à thé de sucre et se vend 4 $ l'unité.

La Presse a révélé plus tôt cet automne que la boisson Four Loko préoccupe au plus haut point les urgentologues et des experts en santé publique au Québec.

Blue Spike réagit

Nicolas Gagnon-Oosterwaal n'était pas disponible hier pour répondre aux questions. Il a envoyé un courriel en fin de journée. « Les représentants communiquent avec les détaillants afin de leur expliquer la situation et de les assurer qu'ils ne seront pas pénalisés de cette situation. Blue Spike va d'ailleurs au-delà de ses obligations en garantissant la reprise de nos produits bien qu'il n'y ait, à ce jour, aucune ordonnance de rappel exigée par le gouvernement. [...] Blue Spike n'est pas habileté à "piloter" le rappel, n'étant que détenteur de la marque et pas le fabricant. »